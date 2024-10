PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagnachmittag mit angezogener Handbremse

So entwickelt sich PayPal

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 80,46 USD an der Tafel.

Die PayPal-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 80,46 USD. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 80,75 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 79,82 USD markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,28 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 295.038 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 50,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,54 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 30.07.2024 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7,86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 7,25 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von PayPal wird am 29.10.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 4,42 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

