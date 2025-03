PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 11:35 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 63,97 EUR. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 64,88 EUR. Bei 64,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.814 PayPal-Aktien.

Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,44 EUR am 27.07.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 18,02 Prozent wieder erreichen.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.02.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent auf 8,33 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 30.04.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,04 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PayPal von vor 3 Jahren angefallen

PayPal-Aktie auf Wachstumskurs? PayPals ambitionierte Ziele im Visier

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Verluste