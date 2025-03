PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von PayPal

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 64,21 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die PayPal-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 64,21 EUR. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 64,21 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,31 EUR. Bisher wurden heute 419 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Bei 52,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 18,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

PayPal ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 8,33 Mrd. USD gegenüber 8,03 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,04 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 im Minus

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PayPal-Investment von vor 5 Jahren verloren

Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Start im Aufwind