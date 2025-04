PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 53,01 EUR.

Die PayPal-Aktie musste um 11:35 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 53,01 EUR abwärts. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 52,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,27 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.979 PayPal-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,51 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

PayPal ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,03 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,33 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte PayPal am 29.04.2025 vorlegen. PayPal dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.05.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,01 USD fest.

