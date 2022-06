PayPal Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von PayPal

Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 23.06.2022 09:22:00 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 69,47 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 69,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.586 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 27.07.2021 markierte das Papier bei 264,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,73 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 3,69 Prozent sinken.

Am 27.04.2022 hat PayPal die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 6.483,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 6.033,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 4,78 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

NASDAQ, S&P 500 & Co: Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Kryptowährungen erreichen Mainstream: Wie Anleger in Bitcoin & Co. investieren können

Bitcoin & Co: Noch keine Entspannung

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com