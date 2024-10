PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal legt am Mittwochnachmittag zu

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 81,14 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 81,14 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 82,22 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 81,24 USD. Bisher wurden heute 492.890 PayPal-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 82,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Gewinne von 1,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,26 USD am 28.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 38,06 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

PayPal gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,25 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,44 USD je Aktie belaufen.

