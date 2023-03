PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Freitagnachmittag fester

Das Papier von PayPal konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,3 Prozent auf 72,81 USD. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 73,14 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,96 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.354.773 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,92 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 40,77 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,39 USD ab. Abschläge von 9,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 09.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 7.383,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,72 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte PayPal am 03.05.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,88 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

SVB-Pleite, Absturz der Tech-Aktien, Massenentlassungen: Ist die Silicon Valley-Ära endgültig vorbei?

eBay-Aktie dreht ins Plus: eBay Deutschland macht private Verkäufe künftig vollständig kostenlos

eBay - eine Konzerngeschichte

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Inc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Inc

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com