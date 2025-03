PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 65,95 EUR zu.

Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 65,95 EUR. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 66,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.606 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 27,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,44 EUR. Dieser Wert wurde am 27.07.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 20,49 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 04.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,12 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,33 Mrd. USD – ein Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8,03 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,04 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

