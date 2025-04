PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verbilligt sich am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der PayPal-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 55,10 EUR.

Um 09:04 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 55,10 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 55,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 149 Stück.

Am 04.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 65,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 48,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 04.02.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,33 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 05.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,01 USD in den Büchern stehen haben wird.

