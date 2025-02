PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Nachmittag südwärts

Blick auf PayPal-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 70,63 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,5 Prozent auf 70,63 EUR. Die PayPal-Aktie sank bis auf 70,63 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 90.186 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 91,14 EUR markierte der Titel am 04.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 29,04 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 52,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 04.02.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,33 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

