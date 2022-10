PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochmittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 88,16 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 88,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 88,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.637 PayPal-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 215,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.10.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.06.2022 (64,90 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 35,84 Prozent Luft nach unten.

Am 02.08.2022 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS lag bei 0,93 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.806,00 USD – ein Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 6.238,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 06.11.2023 dürfte PayPal die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2022 3,93 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

