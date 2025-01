PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 84,90 EUR.

Das Papier von PayPal legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 84,90 EUR. Bei 86,00 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.926 PayPal-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 90,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,01 EUR. Dieser Wert wurde am 08.02.2024 erreicht. Abschläge von 38,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 29.10.2024 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,86 Mrd. USD – ein Plus von 6,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 04.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 11.02.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain

Erste Schätzungen: PayPal legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor