PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 57,96 EUR.

Um 11:38 Uhr sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 57,96 EUR zu. Bei 57,96 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 57,47 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 5.087 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 57,25 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,50 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,32 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 04.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,33 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht. Am 05.05.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,01 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

