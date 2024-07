PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal springt am Nachmittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 8,2 Prozent auf 63,75 USD.

Das Papier von PayPal konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 8,2 Prozent auf 63,75 USD. Bei 65,05 USD erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,71 USD. Bisher wurden heute 2.896.174 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,53 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 20,05 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,26 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Abschläge von 21,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 30.04.2024 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,83 USD, nach 0,70 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 7,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2024 wird am 31.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 05.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,18 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

