Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive fällt am Dienstagnachmittag

So entwickelt sich Peloton Interactive

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 8,16 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 8,16 USD. Die Peloton Interactive-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,12 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,23 USD. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 275.604 Aktien.

Am 18.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD an. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 33,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,53 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Peloton Interactive ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 606,90 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 643,60 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,065 USD je Aktie belaufen.

