Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagabend im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 8,64 USD.

Das Papier von Peloton Interactive legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 8,64 USD. In der Spitze legte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 8,80 USD zu. Bei 8,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 2.295.717 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2024 bei 4,53 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 47,60 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Peloton Interactive ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 606,90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,60 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,70 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 präsentieren.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,065 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

