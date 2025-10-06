DAX24.430 +0,2%Est505.635 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.899 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1718 -0,1%Öl65,10 +1,2%Gold3.951 +1,6%
Blick auf Peloton Interactive-Kurs

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

06.10.25 16:10 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 8,35 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peloton Interactive
7,05 EUR -0,49 EUR -6,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 8,35 USD. Im Tief verlor die Peloton Interactive-Aktie bis auf 8,30 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 347.015 Stück.

Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 23,32 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2024 bei 4,53 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 45,81 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Peloton Interactive-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Peloton Interactive veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Peloton Interactive mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 606,90 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 643,60 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,065 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

