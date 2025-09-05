DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.417 ±0,0%Nas21.782 +0,4%Bitcoin95.401 +0,5%Euro1,1765 +0,4%Öl66,10 +0,7%Gold3.634 +1,3%
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gewinnt am Abend

08.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 8,16 USD.

Peloton Interactive
7,02 EUR 0,15 EUR 2,12%
Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,7 Prozent auf 8,16 USD. In der Spitze gewann die Peloton Interactive-Aktie bis auf 8,30 USD. Bei 7,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.331.243 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Am 18.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 33,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,19 USD. Dieser Wert wurde am 13.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 94,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 606,90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 643,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,040 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

