Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Abend nordwärts

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 7,38 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 7,38 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 7,63 USD. Bei 7,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 1.248.577 Aktien.

Am 18.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,57 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 61,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Peloton Interactive-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Peloton Interactive ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Peloton Interactive hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 606,90 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 643,60 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,066 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

