Peloton Interactive im Fokus

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

11.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 7,58 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 7,58 USD. Die Peloton Interactive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,58 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,43 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 150.542 Peloton Interactive-Aktien.

Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 43,76 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,81 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,00 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 550,80 Mio. USD – eine Minderung von 6,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 586,00 Mio. USD eingefahren.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Peloton Interactive ein EPS in Höhe von 0,110 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

