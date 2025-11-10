Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagabend mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Peloton Interactive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 7,62 USD ab.

Die Peloton Interactive-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 7,62 USD abwärts. Die Peloton Interactive-Aktie sank bis auf 7,54 USD. Bei 7,72 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.899.577 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.04.2025 bei 4,64 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 39,17 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 06.11.2025 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 550,80 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 586,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,104 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie springt an: Mehr Umsatz verbucht - Erwartungen geschlagen

Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen