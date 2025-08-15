Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,9 Prozent im Minus bei 8,12 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,9 Prozent auf 8,12 USD abwärts. Die Peloton Interactive-Aktie sank bis auf 8,05 USD. Mit einem Wert von 8,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 328.037 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 34,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,15 USD am 21.08.2024. Mit Abgaben von 61,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,44 Prozent auf 606,90 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 717,70 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 20.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,026 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

