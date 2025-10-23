Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Peloton Interactive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 7,64 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 7,64 USD. Zwischenzeitlich weitete die Peloton Interactive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,60 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,66 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 130.880 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,89 USD) erklomm das Papier am 18.12.2024. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 29,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 4,64 USD erreichte der Anteilsschein am 05.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Peloton Interactive-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 07.08.2025. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Peloton Interactive mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,70 Prozent auf 606,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Peloton Interactive 643,60 Mio. USD umgesetzt.

Am 30.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Peloton Interactive-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,066 USD je Aktie.

