Blick auf Aktienkurs

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Donnerstagabend schwächer

23.10.25 20:23 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Donnerstagabend schwächer

23.10.25 20:23 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 7,61 USD.

Der Peloton Interactive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 7,61 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,53 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,66 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 486.486 Stück.

Am 18.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 30,12 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2025 (4,64 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Peloton Interactive-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 606,90 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 643,60 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Peloton Interactive-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,066 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

