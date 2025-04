Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagnachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 6,66 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 6,66 USD. Den Tageshöchststand markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 6,67 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 6,55 USD. Zuletzt wechselten 154.490 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Bei 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 63,64 Prozent wieder erreichen. Am 03.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Peloton Interactive veröffentlichte am 06.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -0,54 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,37 Prozent auf 673,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Peloton Interactive 743,60 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Peloton Interactive am 08.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Peloton Interactive rechnen Experten am 13.05.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,388 USD je Peloton Interactive-Aktie.

