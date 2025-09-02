DAX23.586 +0,4%ESt505.326 +0,7%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.172 -0,3%Nas21.545 +1,3%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1673 +0,3%Öl67,58 -2,2%Gold3.562 +0,8%
So entwickelt sich PepsiCo

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Nachmittag verlustreich

03.09.25 16:10 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 148,96 USD ab.

PepsiCo Inc.
127,50 EUR -2,84 EUR -2,18%
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die PepsiCo-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 148,96 USD ab. In der Spitze fiel die PepsiCo-Aktie bis auf 148,74 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 149,95 USD. Von der PepsiCo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 321.966 Stück gehandelt.

Am 06.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 20,66 Prozent Luft nach oben. Am 27.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 14,32 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,61 USD. Im Vorjahr hatte PepsiCo 5,33 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 17.07.2025 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,92 USD gegenüber 2,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent auf 22,72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PepsiCo am 09.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PepsiCo rechnen Experten am 13.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PepsiCo ein EPS in Höhe von 8,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: ValeStock / Shutterstock.com

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
