DAX24.430 +0,2%Est505.635 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.899 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1718 -0,1%Öl65,10 +1,2%Gold3.951 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BASF BASF11 NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Intel-Aktie: Welche Folgen hat der Nvidia-Deal? Intel-Aktie: Welche Folgen hat der Nvidia-Deal?
Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt Analysten-Upgrade löst Kursfeuerwerk bei Plug Power-Aktie aus - auch Aktie von Ballard Power und NEL-Aktie gefragt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Fokus auf Aktienkurs

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Montagnachmittag auf rotem Terrain

06.10.25 16:10 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Zuletzt ging es für die PepsiCo-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 139,59 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
120,28 EUR -1,54 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,7 Prozent auf 139,59 USD nach. Die PepsiCo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 138,88 USD ab. Bei 141,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 293.744 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2024 bei 177,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,16 Prozent. Bei 127,63 USD fiel das Papier am 27.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,61 USD.

Am 17.07.2025 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,92 USD gegenüber 2,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 22,72 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PepsiCo am 09.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 13.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,03 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PepsiCo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor einem Jahr verloren

In eigener Sache

Übrigens: PepsiCo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf PepsiCo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PepsiCo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: meunierd / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PepsiCo Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen