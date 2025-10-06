PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Zuletzt ging es für die PepsiCo-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 139,59 USD.

Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,7 Prozent auf 139,59 USD nach. Die PepsiCo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 138,88 USD ab. Bei 141,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 293.744 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2024 bei 177,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,16 Prozent. Bei 127,63 USD fiel das Papier am 27.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,61 USD.

Am 17.07.2025 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,92 USD gegenüber 2,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 22,72 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PepsiCo am 09.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 13.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,03 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

