PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 141,81 USD.

Der PepsiCo-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 141,81 USD. Zwischenzeitlich weitete die PepsiCo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 141,07 USD aus. Bei 143,42 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 202.856 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 179,43 USD erreichte der Titel am 17.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 26,52 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2025 (127,63 USD). Abschläge von 10,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2024 mit 5,33 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,61 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 17.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,23 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,72 Mrd. USD – ein Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PepsiCo 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 09.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. PepsiCo dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PepsiCo im Jahr 2025 8,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

