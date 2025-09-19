PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Nachmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von PepsiCo gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PepsiCo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 140,75 USD abwärts.

Die PepsiCo-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 140,75 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die PepsiCo-Aktie bis auf 139,97 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 140,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 220.573 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,50 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PepsiCo-Aktie 26,11 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2025 auf bis zu 127,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 9,32 Prozent Luft nach unten.

Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2024 mit 5,33 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,61 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 17.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 22,72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,50 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PepsiCo am 09.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 13.10.2026 dürfte PepsiCo die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PepsiCo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,03 USD fest.

