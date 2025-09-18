PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo tendiert am Abend fester

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von PepsiCo. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 141,64 USD zu.

Die PepsiCo-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 141,64 USD. Die PepsiCo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 141,73 USD. Bei 141,46 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 2.293.253 PepsiCo-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2024 bei 177,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PepsiCo-Aktie somit 20,20 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 127,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2025). Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 10,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,61 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 17.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PepsiCo ein EPS von 2,23 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,50 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,72 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 09.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PepsiCo möglicherweise am 13.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,03 USD je PepsiCo-Aktie.

