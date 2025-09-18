DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.171 +0,1%Nas22.534 +0,3%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1748 -0,3%Öl66,65 -1,3%Gold3.671 +0,7%
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo behauptet sich am Freitagnachmittag

19.09.25 16:10 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo behauptet sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von PepsiCo zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der PepsiCo-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 140,82 USD.

Die PepsiCo-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 140,82 USD. Kurzfristig markierte die PepsiCo-Aktie bei 141,47 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der PepsiCo-Aktie ging bis auf 140,46 USD. Bei 141,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.875.788 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 177,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 127,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 9,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,33 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 17.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD gegenüber 2,23 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,72 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

PepsiCo dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 09.10.2025 präsentieren. Am 13.10.2026 wird PepsiCo schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,03 USD je Aktie in den PepsiCo-Büchern.

Redaktion finanzen.net

