Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
xAI-Finanzierungsrunde über 10 Milliarden Dollar? Musk dementiert Bericht
Warum der Euro weiter zum Dollar verliert
NASDAQ 100 aktuell

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne

19.09.25 22:33 Uhr
Freundlicher Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne | finanzen.net

Der NASDAQ 100 machte zum Handelsende Gewinne.

Am Freitag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 0,70 Prozent auf 24.626,25 Punkte aufwärts. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,301 Prozent höher bei 24.528,44 Punkten, nach 24.454,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24.469,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.641,93 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,85 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 19.08.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23.384,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21.719,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.09.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19.839,83 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,40 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.641,93 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AppLovin (+ 4,52 Prozent auf 649,59 USD), Fortinet (+ 3,98 Prozent auf 84,21 USD), Amgen (+ 3,47 Prozent auf 285,41 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,37 Prozent auf 19,33 USD) und Synopsys (+ 3,21 Prozent auf 495,50 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil DexCom (-10,99 Prozent auf 67,45 USD), Cognizant (-4,73 Prozent auf 66,94 USD), Micron Technology (-3,65 Prozent auf 162,73 USD), Intel (-3,24 Prozent auf 29,58 USD) und Zoom Communications (-3,07 Prozent auf 84,16 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 101.934.949 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,518 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,29 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,14 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

