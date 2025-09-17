DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.580 +1,1%Euro1,1785 -0,3%Öl67,56 -0,5%Gold3.646 -0,4%
Kursentwicklung

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo behauptet sich am Abend

18.09.25 20:25 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo behauptet sich am Abend

Die Aktie von PepsiCo zeigt sich am Donnerstagabend ohne große Bewegung. Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 141,33 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die PepsiCo-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 141,33 USD an der Tafel. In der Spitze legte die PepsiCo-Aktie bis auf 141,63 USD zu. Der Kurs der PepsiCo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 140,41 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 140,60 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten PepsiCo-Aktien beläuft sich auf 538.666 Stück.

Am 19.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 178,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,98 Prozent. Bei einem Wert von 127,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,69 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,61 USD. Im Vorjahr hatte PepsiCo 5,33 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 17.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,92 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat PepsiCo im vergangenen Quartal 22,72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PepsiCo 22,50 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.10.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 13.10.2026 dürfte PepsiCo die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,03 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

