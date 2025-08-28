PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

So bewegt sich PepsiCo

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Zuletzt sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 148,14 USD zu.

Das Papier von PepsiCo konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 148,14 USD. In der Spitze legte die PepsiCo-Aktie bis auf 148,48 USD zu. Mit einem Wert von 147,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 150.177 PepsiCo-Aktien.

Am 06.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 179,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PepsiCo-Aktie 21,32 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2025 Kursverluste bis auf 127,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,61 USD. Im Vorjahr hatte PepsiCo 5,33 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

PepsiCo gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,92 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 22,72 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 22,50 Mrd. USD umgesetzt.

Am 09.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von PepsiCo veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PepsiCo-Gewinn in Höhe von 8,02 USD je Aktie aus.

