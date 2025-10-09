DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.336 -0,4%Top 10 Crypto16,53 -4,4%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.672 -1,3%Euro1,1564 -0,6%Öl65,13 -1,4%Gold3.974 -1,6%
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

09.10.25 22:32 Uhr
Zum Handelsende hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Am Donnerstag schloss der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 25.098,18 Punkten ab. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,047 Prozent tiefer bei 25.124,79 Punkten, nach 25.136,62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25.139,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.966,81 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,448 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 09.09.2025, bei 23.839,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 22.864,91 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 09.10.2024, mit 20.268,86 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,65 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 25.142,19 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.542,20 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit MercadoLibre (+ 4,36 Prozent auf 2.275,00 USD), PepsiCo (+ 4,23 Prozent auf 144,71 USD), Zoom Communications (+ 3,57 Prozent auf 82,70 USD), Constellation Energy (+ 3,30 Prozent auf 383,23 USD) und Costco Wholesale (+ 3,07 Prozent auf 942,89 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil AppLovin (-4,67 Prozent auf 600,32 USD), Cintas (-3,55 Prozent auf 191,75 USD), Charter A (-3,42 Prozent auf 265,00 USD), Diamondback Energy (-3,26 Prozent auf 144,21 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3,18 Prozent auf 320,29 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 40.400.872 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,870 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,38 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

