DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.328 -0,6%Top 10 Crypto16,70 -3,4%Nas22.947 -0,4%Bitcoin104.341 -1,7%Euro1,1555 -0,6%Öl65,21 -1,3%Gold3.959 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Wall Street sinkt -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs im Fokus

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gewinnt am Abend an Fahrt

09.10.25 20:24 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gewinnt am Abend an Fahrt

Die Aktie von PepsiCo zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 143,44 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
124,50 EUR 5,02 EUR 4,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 143,44 USD zu. Die PepsiCo-Aktie legte bis auf 144,03 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 140,46 USD. Bisher wurden heute 2.245.901 PepsiCo-Aktien gehandelt.

Am 22.10.2024 markierte das Papier bei 177,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,63 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 12,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,33 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PepsiCo am 17.07.2025. Es stand ein EPS von 0,92 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PepsiCo noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 22,72 Mrd. USD, gegenüber 23,32 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,55 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte PepsiCo am 05.02.2026 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PepsiCo möglicherweise am 13.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PepsiCo im Jahr 2025 8,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

Trading Idee: PepsiCo - Weitere Abgaben erwartet

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PepsiCo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: PepsiCo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf PepsiCo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PepsiCo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: littleny / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PepsiCo Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen