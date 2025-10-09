PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gewinnt am Abend an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PepsiCo zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 143,44 USD zu.

Um 20:07 Uhr sprang die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 143,44 USD zu. Die PepsiCo-Aktie legte bis auf 144,03 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 140,46 USD. Bisher wurden heute 2.245.901 PepsiCo-Aktien gehandelt.

Am 22.10.2024 markierte das Papier bei 177,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,63 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 12,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,33 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PepsiCo am 17.07.2025. Es stand ein EPS von 0,92 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PepsiCo noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 22,72 Mrd. USD, gegenüber 23,32 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,55 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte PepsiCo am 05.02.2026 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PepsiCo möglicherweise am 13.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PepsiCo im Jahr 2025 8,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

Trading Idee: PepsiCo - Weitere Abgaben erwartet

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PepsiCo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren eingebracht