Neue Sorge ums Personal: Wieder zwei Abgänge von Top-Managern bei Tesla

Bereits im vergangenen Jahr verließen mindestens zehn Ingenieure und vier Top-Manager Tesla . Nun sind zwei weitere Namen von Schlüssel-Angestellten bekannt geworden, die den Auto-Konzern verlassen. Was ist nur in Elon Musks Konzern los?

Hochrangige Abgänge

Bei den beiden jüngst bekannten Kündigungen handelt es sich um jene der Top-Manager Susan Repo und Eric Branderiz. Repo diente Tesla seit 2013 als Treasurer und Vizepräsidentin des Finanzbereichs. Über Insider soll die Nachrichtenseite "Bloomberg" erfahren haben, dass die Finanzexpertin Tesla bereits verlassen hat. Sie soll bei einem anderen Unternehmen in den Finanzvorstand eingestiegen sein, eine offizielle Bestätigung blieb bislang aus. Auch der Chefbuchhalter Eric Branderiz wird den Konzern verlassen. Tesla verlautete bereits vergangene Woche, dass er aus persönlichen Gründen abtreten wird.

Das sind aber nur zwei Top-Angestellte von vielen, von denen sich Elon Musk in den vergangenen zwölf Monaten verabschieden musste. So trat John McNeill, der im Vorstand für Vertrieb und Service tätig gewesen ist, bereits im Februar ab. Er wechselte zu Lyft, wo er nun als Chief Operating Officer tätig ist. Der ehemalige Leiter des Autopilot-Teams, Chris Lattner, kündigte Tesla bereits keine sechs Monate nach seiner Anstellung. Außerdem verlor Elon Musk auch den langjährigen Batteriespezialisten, Kurt Kelty, und den Vizepräsidenten für Geschäftsentwicklung, Diarmuid O'Connell, als wertvolle Angestellte.

Warum kündigen so viele Angestellte?

Zurückführen lassen könnte sich das Phänomen laut einem Bericht des "Wall Street Journal" auf den Druck, mit dem Elon Musk das Autonome Fahren vorantreiben will. Seine Ingenieure sehen die bislang entwickelte Hardware noch nicht reif genug für den Markt. Die Mechanismen, mithilfe derer die Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug ermöglicht wird, bedürfen noch weiterer Untersuchungen und Entwicklungen. Dass die Technik noch nicht bereit ist, hat man bereits an einigen Unfällen mit Tesla-Fahrzeugen gesehen, bei denen Menschen tödlich verunglückt sind. Trotz dessen will sich Musk nicht von seinen Plänen abhalten lassen und das Vollautonome Fahren vorantreiben.

Weitere Probleme wie Produktionsengpässe bei der Herstellung der Fahrzeuge und der Batterien könnten dem ambitionierten Visionär hinsichtlich seiner Mitarbeiter ebenfalls zum Verhängnis werden. Der gebürtige Südafrikaner muss nun zusehen, wie er seine Vorhaben voranbringt. Denn obwohl er sich nach außen gerne als der große Boss präsentiert, der auf niemanden angewiesen ist, so sind seine Mitarbeiter dennoch seine wertvollsten Gehilfen, ohne die nur wenig laufen würde.

