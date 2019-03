Ausgerechnet wegen Model 3: RBC senkt Kursziel für Tesla-Aktie erneut - Aktie schließt fest

Aktien in diesem Artikel Tesla 237,08 EUR

Joseph Spark, Analyst beim Analysehaus RBC, hat in einer Studie zum Wochenstart ein wenig optimistisches Bild für die Zukunft der Tesla -Aktie gemalt.

Tesla-Kursziel gesenkt

Das Kursziel für den Anteilsschein wurde von 245 auf 210 US-Dollar gesenkt - die Einstufung bleibt bei "underperform". Damit hat die Tesla-Aktie in den kommenden zwölf Monaten ein Abwärtspotenzial von knapp 20 Prozent und wäre damit offiziell in einen Bärenmarkt eingetreten. Die 14-prozentige Prognosesenkung begründete Spark mit schwachen Aussichten für Teslas Hoffnungsträger Model 3.

Die Nachfrage sei wenig berauschend, zudem dürften die Lieferprobleme, die Tesla beim Model 3 im Ausland hinnehmen musste, die Erstquartalsergebnisse belasten, glaubt der Analyst.

Auch Lieferprognose und EPS-Aussichten gekappt

Dies nahm Spark zum Anlass, auch seine Absatzprognose für den Model 3 nach unten anzupassen: Statt 57.000 Einheiten im ersten Quartal traut der Experte dem Elektroautobauer nun im ersten Jahresviertel nur noch einen Absatz von 52.500 Fahrzeugen zu. In Europa werden seiner Einschätzung nach "21.000 Einheiten ausgeliefert werden, 6.000 bis 7.000 in China und der Rest in Nordamerika". Die Zollprobleme würden in China für Lieferverzögerungen sorgen.

Damit liegt Spark deutlich unter den Markterwartungen: Der Konsens geht von 58.400 Model 3 aus, die in den ersten drei Geschäftsmonaten 2019 unters Volk gebracht werden. Auch die Aussichten für 2019 werden von Spark nun schlechter beurteilt: "Insgesamt prognostizieren wir für 2019 jetzt rund 261.000 Model 3 Auslieferungen, verglichen mit 268.000 Stück zuvor. Unsere Prognose für 2020 von 347.500 bleibt unverändert. "

Die dünne Nachfrage werde sich dem Experten zufolge auch auf die Tesla-Marge niederschlagen: Folgerichtig senkte der Analyst auch seine EPS-Prognose für das Gesamtjahr auf -0,33 US-Dollar. 2020 rechnet der Experte mit einem Ergebnis je Aktie von 1,79 US-Dollar.

Am Markt kam die Kurszielsenkung von RBC am Montag alles andere als gut an: Die Tesla-Aktie verlor im Montagshandel 1,55 Prozent. Am Dienstag zeigen sich Investoren aber wieder deutlich weniger besorgt, die Anteilsscheine legen 2,82 Prozent auf 267,77 US-Dollar zu.



Redaktion finanzen.net

