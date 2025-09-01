Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 155,80 EUR ab.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste um 15:42 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 155,80 EUR. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 155,60 EUR nach. Bei 155,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 99 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 162,60 EUR erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Pfeiffer Vacuum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 218,43 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

