Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochvormittag in Rot

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 154,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 154,00 EUR. Im Tief verlor die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 154,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 154,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 162,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 147,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 4,03 Prozent Luft nach unten.

Am 25.04.2024 legte Pfeiffer Vacuum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Pfeiffer Vacuum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 218,43 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester