Pfeiffer Vacuum Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Pfeiffer Vacuum

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 147,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:18 Uhr um 0,1 Prozent auf 147,20 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 146,80 EUR. Bei 146,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.067 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 21.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,20 EUR. 20,38 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 124,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Pfeiffer Vacuum rechnen Experten am 05.11.2024.

Experten taxieren den Pfeiffer Vacuum-Gewinn für das Jahr 2022 auf 8,72 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Pfeiffer Vacuum-Aktie ein

Pfeiffer Vacuum-Aktie sinkt: Pfeiffer Vacuum steigert Umsatz - Gewinn dennoch rückläufig

Pfeiffer Vacuum-Aktie rot: Betriebsergebnis steigt nur leicht