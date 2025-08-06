Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Pfeiffer Vacuum im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 155,00 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 155,00 EUR. Bei 154,40 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 530 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 162,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,90 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 147,80 EUR. Abschläge von 4,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Das EPS lag bei 1,66 EUR. Im letzten Jahr hatte Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

