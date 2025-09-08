Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kurs der Pfeiffer Vacuum

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 157,00 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 157,00 EUR zu. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf 157,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 157,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 1,66 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 218,43 Mio. EUR gelegen.

