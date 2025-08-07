Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag nahe Nulllinie

So bewegt sich Pfeiffer Vacuum

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 154,80 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr bei 154,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,00 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 154,80 EUR. Bei 154,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 354 Stück.

Bei einem Wert von 162,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 4,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (147,80 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,52 Prozent sinken.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 1,66 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Pfeiffer Vacuum mit einem Umsatz von insgesamt 218,43 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

