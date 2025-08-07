Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagnachmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Pfeiffer Vacuum

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 155,40 EUR zu.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:40 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 155,40 EUR. Kurzfristig markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 155,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 154,80 EUR. Der Tagesumsatz der Pfeiffer Vacuum-Aktie belief sich zuletzt auf 958 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 162,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,63 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (147,80 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,89 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfeiffer Vacuum ein EPS von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 218,43 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

