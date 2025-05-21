Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 155,60 EUR.

Bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie ließ sich um 15:42 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 155,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 155,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 155,60 EUR. Bisher wurden heute 194 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (162,60 EUR) erklomm das Papier am 01.07.2025. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 4,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 147,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 5,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,66 EUR, nach 1,66 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 218,43 Mio. EUR, gegenüber 218,43 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

