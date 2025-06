Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Freitagvormittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Im XETRA-Handel gewannen die Pfeiffer Vacuum-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 162,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie sogar auf 162,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 162,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 200 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 162,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 0,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 147,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 9,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Pfeiffer Vacuum-Aktionäre 7,32 EUR je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 6,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

