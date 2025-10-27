Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag im Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Das Papier von Pfeiffer Vacuum befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 155,40 EUR ab.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste um 09:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 155,40 EUR abwärts. Bei 155,40 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 155,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 4,89 Prozent würde die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 1,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 218,43 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

