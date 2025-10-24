DAX24.213 ±0,0%Est505.666 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl65,94 ±-0,0%Gold4.061 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
So entwickelt sich Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag fester

24.10.25 12:04 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag fester

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 155,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfeiffer Vacuum AG
154,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Pfeiffer Vacuum legte um 11:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 155,80 EUR. In der Spitze legte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,80 EUR zu. Bei 155,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 95 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 162,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 4,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 147,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Verlust von 5,13 Prozent wieder erreichen.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 218,43 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 218,43 Mio. EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum

Nachrichten zu Pfeiffer Vacuum AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Pfeiffer Vacuum AG

DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
04.08.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
25.03.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
12.01.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
05.11.2019Pfeiffer Vacuum buyKepler Cheuvreux
DatumRatingAnalyst
04.11.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
18.10.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
31.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
02.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfeiffer Vacuum AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen