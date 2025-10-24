Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag fester

So entwickelt sich Pfeiffer Vacuum

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 155,80 EUR.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum legte um 11:45 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 155,80 EUR. In der Spitze legte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,80 EUR zu. Bei 155,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 95 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 162,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 4,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 147,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Verlust von 5,13 Prozent wieder erreichen.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 218,43 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 218,43 Mio. EUR eingefahren.

