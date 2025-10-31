Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 156,20 EUR.
Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 156,20 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 156,40 EUR. Bei 155,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 900 Stück gehandelt.
Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 162,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 3,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 147,80 EUR. Mit Abgaben von 5,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfeiffer Vacuum am 25.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 218,43 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
